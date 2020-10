Estadão realiza sabatinas de candidatos à Prefeitura de SP a partir do dia 15

O Estadão vai realizar, entre 15 de outubro e 4 de novembro, sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Em meio à pandemia de covid-19, os encontros serão realizados de forma virtual no Teatro Faap e transmitidas ao vivo pelo portal estadao.com.br.

Leia Também Monitor compara as principais propostas dos candidatos a prefeito de SP

Os 11 candidatos filiados a partidos que têm representação no Congresso serão entrevistados por uma hora. Os encontros serão mediados pelas colunistas Eliane Cantanhêde e Vera Magalhães, editora do BR Político, e contarão com a participação de outros quatro jornalistas do Estadão.

Para Entender Calendário Estadão As datas, definições partidárias, candidaturas e a cobertura especial do jornal das campanhas pelo País e nos Estados Unidos

Haverá perguntas gravadas por representantes da sociedade civil, como líderes comunitários e de movimentos sociais. Além da transmissão ao vivo, haverá cobertura nas plataformas digitais e na versão impressa do Estadão.

A ordem dos candidatos foi definida em sorteio, realizado em reunião virtual com a presença de representantes de todos os candidatos. A primeira sabatina será do prefeito Bruno Covas (PSDB), que tenta a reeleição.

Veja abaixo as datas das entrevistas. Todas começam às 14h30.

15/10 - Bruno Covas (PSDB)

16/10 - Guilherme Boulos (PSOL)

19/10 - Celso Russomanno (Republicanos)

20/10 - Arthur do Val (Patriota)

21/10 - Filipe Sabará (Novo)

22/10 - Joice Hasselmann (PSL)

23/10 - Marina Helou (Rede)

29/10 - Márcio França (PSB)

30/10 - Jilmar Tatto (PT)

03/11 - Orlando Silva (PCdoB)

04/11 - Andrea Matarazzo (PSD)