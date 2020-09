‘Estadão’ intensifica cobertura especial

O Estadão intensifica a cobertura das eleições municipais 2020 a partir deste domingo, com o início oficial das campanhas pelo País. Para guiar o leitor neste momento fundamental, o Grupo Estado reúne, em diversas plataformas, conteúdos e reportagens especiais – além de novas ferramentas de monitoramento e de serviço. Iniciativas como estas vão se somar às já lançadas nos últimos meses, a exemplo do Calendário Estadão – uma agenda dos eventos mais importantes das disputas municipais no Brasil e presidencial nos Estados Unidos que pode ser adicionada a aplicativos que o leitor tem em seu telefone celular, tablet ou computador.

Tem início hoje uma série que vai mostrar o desafio superlativo que a saúde pública ganhou na gestão dos futuros prefeitos em um contexto de pandemia do novo coronavírus. Nos próximos dias, reportagens tratarão de temas como aumento das filas no atendimento e problemas e soluções para que uma metrópole como São Paulo se transforme em uma cidade mais sustentável e menos hostil aos seus cidadãos.

Desde a semana passada, o Estadão passou a relatar boas práticas de gestão pública, executadas em parceria com a sociedade civil ou a com a iniciativa privada. Em outubro, o leitor poderá monitorar as propostas dos candidatos a prefeito da capital paulista por meio de um material infográfico no qual vai comparar os compromissos assumidos pelos postulantes.

O Estadão vai ainda organizar um debate e entrevistas com os principais candidatos a prefeito de São Paulo. A cobertura das eleições municipais se estende a outras capitais e a cidades do interior do Estado.