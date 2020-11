‘Estadão’ fará sabatinas com Covas e Boulos no segundo turno

O Estadão vai realizar sabatinas com os dois candidatos à Prefeitura de São Paulo que disputam o segundo turno da eleição municipal. Conforme acordado com as campanhas, Guilherme Boulos, do PSOL, será entrevistado nesta quarta-feira, 18, às 13h. A sabatina com prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB), será realizada na quinta-feira, 19, também às 13h. Na votação em primeiro turno, no domingo, 15, Covas obteve 32,85% dos votos válidos, ante 20,24% de Boulos.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, as entrevistas serão realizados de forma virtual e transmitidas ao vivo pelo portal estadao.com.br e pelas redes sociais do jornal, assim como foram as sabatinas realizadas com candidatos durante o primeiro turno.

Leia Também SP bairro a bairro: veja como cada distrito votou para prefeito

As conversas com os dois candidatos serão mediadas pela colunista do Estadão e editora do BRPolítico, Vera Magalhães – que comanda a entrevista com o representante do PSOL –, e pelo editor da Coluna do Estadão, Alberto Bombig – que mediará a sabatina com o prefeito. O repórter da Editoria de Política Ricardo Galhardo e o repórter especial Marcelo Godoy participam da entrevista com Guilherme Boulos. E os repórteres Pedro Venceslau e Adriana Ferraz, da sabatina com Bruno Covas.

Os dois candidatos também vão responder a perguntas gravadas por representantes de entidades da sociedade civil. Além da transmissão ao vivo, o Estadão vai dedicar às duas sabatinas ampla cobertura em suas plataformas digitais e na versão impressa.

As campanhas de Covas e Boulos decidiram, conjuntamente, cancelar o debate no segundo turno programado pelo Estadão. O evento estava marcado para as 11h do próximo dia 25, na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). As campanhas comunicaram a decisão conjunta nesta segunda-feira, 16, um dia depois da votação em primeiro turno.

Para Entender Veja propostas de Bruno Covas Confira quais são os principais pontos do plano de governo do candidato do PSDB para a Prefeitura de São Paulo nas áreas da Saúde, Educação, Emprego, Transporte, Segurança, Meio Ambiente e Habitação