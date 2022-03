Estadão entrevista Marina Silva em live sobre o cenário eleitoral de 2022

O Estadão realiza nesta sexta-feira, 4, uma entrevista ao vivo com a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede), transmitida pela TV Estadão nas plataformas digitais do jornal a partir das 15h.

Siglas como o PT e o PDT disputam o apoio de Marina na corrida eleitoral, cujo partido estuda possíveis alianças com os pré-candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Ciro Gomes (PDT). A Rede também articula uma federação com o PSOL, arranjo que obriga as legendas a atuarem em conjunto, inclusive nas disputas majoritárias deste ano.

Entre 2003 e 2008, foi ministra do Meio Ambiente no governo Lula, período em que obteve licença do cargo de senadora pelo Acre, que ocupou entre 1995 e 2011.

A ex-ministra é considerada uma referência nacional em temas como a política ambiental e teve um desempenho competitivo na eleição presidencial de 2014, quando obteve 21,32% dos votos e foi tomada como um nome capaz de romper a polarização entre PT e PSDB que dominou aquele período eleitoral.

