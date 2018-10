'Esperamos trabalhar com o presidente Bolsonaro nos próximos anos', diz porta-voz dos EUA

WASHINGTON - A porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Heather Nauert, comentou nesta segunda-feira, 29, a eleição de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil e as parcerias entre os dois países. “Valorizamos nossa profunda cooperação com o Brasil e esperamos trabalhar com o presidente eleito Bolsonaro nos próximos anos”, afirmou, em uma declaração distribuída à imprensa.

No comunicado, Nauert afirma que Brasil e Estados Unidos têm uma parceria “vibrante” fundada em compromissos em promover segurança, democracia, prosperidade econômica e direitos humaos. “Como duas das maiores democracias e economias do mundo, nós trabalhamos juntos para enfrentar os desafios globais e regionais do século XXI”, escreveu Nauert.

No comunicado do Departamento de Estado, Heather Nauert parabeniza Bolsonaro pela eleição e destaca o compromisso do Brasil com a democracia pela participação do povo.

Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, usou o Twitter para parabenizar o presidente eleito Jair Bolsonaro. "Tive uma conversa muito boa com o novo presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, que ganhou a disputa com uma margem substancial”, escreveu Trump. “Nós concordamos que Brasil e Estados Unidos vão trabalhar juntos em comércio, defesa e tudo o mais! Ligação excelente, o parabenizei!”, disse o americano.