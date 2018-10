Em sessão extraordinária, TSE reafirma poder de polícia da Justiça em locais de votação

BRASÍLIA - Em sessão extraordinária convocada para a noite deste sábado, 27, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reafirmou a vigência das regras e o poder de polícia da Justiça Eleitoral nos espaços das universidades públicas e privadas que serão usados no segundo turno das eleições de 2018, que acontece neste domingo, 28. A ação foi apresentada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) para que a Corte Eleitoral esclarecesse os limites da decisão tomada nesse sábado pela ministra Cármen Lúcia, que suspendeu atos judiciais e administrativos que determinaram o ingresso de agentes públicos em universidades pelo País.

A determinação de Cármen foi tomada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), também a partir de pedido do Ministério Público, após relatos de medidas que proibiram supostas propagandas eleitorais irregulares em estabelecimentos de ensino. Em função desta decisão, o MP Eleitoral entendeu que seria necessário esclarecer a situação e aclarar dúvidas sobre a incidência das regras eleitorais, reafirmando o alcance do poder de polícia da Justiça Eleitoral no dia das eleições.

“É preciso, contudo, distinguir as situações de fato, e esclarecer que a referida ADPF (ação em que Cármen tomou a decisão) não versa sobre outra situação de fato, a saber, o funcionamento de seções eleitorais em áreas requisitadas pela Justiça Eleitoral a universidades públicas e privadas, no segundo turno das eleições de 2018”, observou o MPE na representação. O órgão ainda considerou que seria importante a manifestação por parte do TSE para “prevenir incidentes ou conflitos, considerando que a matéria é urgente e relevante, necessária para o bom funcionamento das seções eleitorais do segundo turno".

A ação foi atendida integralmente pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Jorge Mussi, acompanhado dos demais ministros presentes na sessão, Luis Felipe Salomão, Admar Gonzaga, Tarcisio de Vieira Carvalho Neto e a presidente da Corte, ministra Rosa Weber.

“Nos termos postos de que a referida ADPF (ação julgada por Cármen) não tratou do exercício de poder de polícia que é próprio nos dias das eleições, tão pouco alterou qualquer regra vigente para essa matéria”, assinalou Mussi na sessão, que começou por volta das 23h e foi anunciada pelo TSE em torno das 22h.

“Desse modo, considerando a relevância da matéria voto no sentido de reafirmar a plena vigência das regras da Justiça Eleitoral nos espaços requisitados nas universidades públicas e privadas, e a autoridade dos juízes eleitorais nesses lugares”, afirmou o corregedor.

Mussi ainda assentou que a decisão de Cármen foi tomada para que sejam respeitados preceitos fundamentais relativos à autonomia universitária, mas ressalvou que os prédios desses estabelecimentos abandonam provisoriamente suas funções específicas quando são cedidos para o dia da votação.

Na determinação, tomada para garantir a liberdade de expressão e de reunião nas universidades, Cármen afirmou que “toda forma de autoritarismo é iníqua” e “pior quando parte do Estado”. “Pensamento único é para ditadores. Verdade absoluta é para tiranos”, assinalou a ministra na ação, que será julgada pelos 11 ministros do STF na próxima quarta-feira (31), quando poderão confirmar ou derrubar a decisão da colega.