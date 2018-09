Em SC, Ibope mostra empate triplo na disputa ao governo

Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira, 21, mostra que três candidatos estão embolados na preferência do eleitorado para a disputa pelo governo de Santa Catarina. Mauro Mariani (MDB) tem 21%, Gelson Merísio (PSD) aparece 18% e Décio Lima (PT) registra 17%. Considerando a margem de erro, há um empate técnico entre os três.

O levantamento mostrou um avanço de Mariani e Merísio na disputa. Em 16 de agosto, Décio Lima liderava isoladamente, com 16%. Mauro Mariani tinha 11% e cresceu dez pontos porcentuais. Merísio, por sua vez, registrava 6% e avançou 12 pontos.

Na sequência, Comandante Moisés (PSL) tem 4% e Ângelo Castro (PCO) tem 2% das intenções de voto. Os candidatos Ingrid (PSTU), Portanova (Rede), Jessé Pereira (Patriota) e Camasão (PSOL) aparecem com 1%. Em Santa Catarina, 16% dos eleitores declaram voto em branco ou nulo. Já 19% se diz indeciso.

Em um eventual segundo turno, há empate técnico entre Gelson Merísio (31%) e Décio Lima (28%). Mauro Mariani, por sua vez, venceria os dois adversários: 34% a 28% contra Lima e 31% a 28% contra Merísio.

O Ibope ouviu 812 eleitores de 18 a 20 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Santa Catarina sob o protocolo SC-05212/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06196/2018.