Em Salvador, PSB retira candidatura para apoiar PT

SALVADOR – O PSB retirou a pré-candidatura da deputada federal Lídice da Mata e decidiu apoiar o PT na disputa pela prefeitura de Salvador. A sigla indicou a deputada estadual Fabiola Mansur como vice na chapa da pré-candidata petista, major Denice Santiago. A convenção do PT-PSB será realizada nesta quarta, 16. A aliança foi avalizada pelo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. “É momento de se unir em torno de um projeto para a cidade, que tenha no centro combater as desigualdades sociais e raciais”, disse Lídice.

Com a definição da chapa, o governador Rui Costa terá quatro pré-candidaturas de sua base buscando levar a disputa ao segundo turno contra Bruno Reis (DEM), candidato do prefeito ACM Neto e favorito nas pesquisas eleitorais até agora. Além de Denice, Rui pode apoiar a candidata Olívia Santana (PCdoB), Pastor Sargento Isidório (Avante) e José Carlos Bacelar (Podemos).

O PSOL realizou convenção na manhã desta terça e selou a candidatura do deputado estadual Hilton Coelho com a vice de Rosana Almeida (PSOL), pedagoga, evangélica e ativista do Movimento Nacional de Luta por Moradia.

Hilton já foi candidato à prefeitura de Salvador em 2006 e eleito deputado estadual em 2018 com 35.733 mil votos. Eslane Paixão (UP), também ativista de movimentos por moradia, retirou a pré-candidatura em apoio a chapa, que agora é composta por PSOL-PCB-UP. Ela será candidata à vereança.

O PROS também anunciou, nesta tarde, o ex-campeão mundial de boxe Acelino Freitas como vice na chapa do apresentador Celsinho Cotrim. O ex-pugilista, que já foi deputado federal, entra na disputa para turbinar pedidos de votos de candidaturas a vereador da capital. A convenção será nesta quarta, às 10h.