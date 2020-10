Em Salvador, Bruno Reis lidera com 42% das intenções de voto, diz Ibope

SALVADOR – Na primeira pesquisa Ibope sobre a corrida eleitoral em Salvador divulgada na noite desta segunda-feira, 5, o candidato Bruno Reis (DEM) aparece em primeiro lugar, no cenário estimulado, com 42% das intenções de voto. Reis tem como principal cabo eleitoral o prefeito ACM Neto (DEM), que aparece na mesma sondagem com avaliação positiva de sua administração.

O segundo lugar está dividido entre três candidatos, considerando a margem de erro de quatro pontos porcentuais para mais ou menos. O candidato Pastor Sargento Isidório (Avante) aparece com 10% das intenções de voto, seguido de Major Denice (PT) e Olívia Santana (PCdoB), cada uma delas com 6% de intenções de voto.

O candidato Bacelar (Podemos) aparece com 5% das intenções de voto, seguido de Cezar Leite (PRTB) com 3% das intenções de voto, Hilton Coelho (PSOL) com 2%, Rodrigo Pereira (PCO) com 1%. O candidato Celsinho Cotrim não pontuou. Brancos e nulos são 17%, e os que não sabem ou não souberam responder são 11%. Juntos, brancos e nulos e indecisos somam 28%.

Os candidatos Olívia e Bacelar, bem como o coordenador da campanha de Isidório, senador Ângelo Coronel (PSD), minimizaram os resultados dizendo que ainda é o começo da campanha em que o quadro pode se reverter, como já aconteceu antes.

Rejeição

Os entrevistados foram perguntados sobre em qual candidato não votariam de jeito nenhum. Isidório aparece com 35% de rejeição, seguido por Bacelar, com 20%, Hilton, com 18%, Olívia 16%, Denice 14%, Cezar Leite com 12%. Bruno Reis pontua 11% de rejeição, seguido por Rodrigo, com 10% e Cotrim, com 9%. De todos os entrevistados, 3% não rejeitaram nenhum candidato e 15% não sabem ou não responderam.

Avaliação de governo. O prefeito ACM Neto (DEM) e o governador Rui Costa (PT), principais cabos eleitorais nestas eleições municipais – Rui tem quatro candidatos de sua base na disputa – foram avaliados. Entre os respondentes, 32% qualificaram como ótima a gestão de Neto; 35% como boa, 19% regular, 2% ruim e 4% péssima e não souberam responder, 2%. Com isso, sua gestão tem 67% de aprovação (ótimo e bom) e 6% de reprovação (ruim e péssimo).

O governo de Rui foi avaliado como ótimo por 28% dos residentes em Salvador, 36% avaliaram como boa sua administração, 26% regular, 2% ruim e 6% péssima. Com isso, a gestão de Rui tem 64% de aprovação (ótimo e bom) e 8% de reprovação (ruim e péssimo).

Bruno espera colher os frutos de Neto nas urnas assim como Denice, Olívia, Bacelar e Isidório pretendem aproveitar a boa maré do governador.

Em nota, a campanha da Major Denice diz que há "tendência de crescimento" da candidata e que ela vai para o segundo turno. Bruno Reis disse que o resultado reflete o momento, mas que as pessoas estão reconhecendo o seu projeto para a cidade.