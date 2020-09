Em Rio Preto, três partidos formalizam candidatos à prefeitura

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - As três primeiras convenções em São José do Rio Preto foram realizadas nesta terça-feira, dia 1º, com PDT, PV e Rede Sustentabilidade formalizando a aliança para concorrer à prefeitura. Os encontros foram realizados simultaneamente na sede do PDT, em salas diferentes. A chapa é formada pelo advogado pedetista Carlos de Arnaldo, para prefeito, e o presidente do Partido Verde, o empreendedor cultural Lawrence Garcia, para vice.

“Não sou de esquerda, centro ou direita. Sou progressista. Vou trabalhar para atrair investimentos para a cidade”, afirmou Carlos de Arnaldo. “Não sou anti-Edinho (Araújo, prefeito pelo PSDB), nem tenho nada contra ninguém. Meu objetivo é tornar Rio Preto melhor”, disse.

Ele considera remota a possibilidade de o ex-prefeito Valdomiro Lopes da Silva Júnior, cacique do PSB e de quem já foi secretário de Desenvolvimento Econômico, vir a apoiá-lo, caso não siga como candidato a prefeito. Carlos de Arnaldo também já foi duas vezes vereador.

O PTC rio-pretense abriu mão da candidatura própria e acertou uma aliança com o PSL, ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, que lançará o empresário Marco Casale à prefeitura. A chapa deve ser pura. A convenção do PTC está marcada para o dia 15 e o PSL ainda não decidiu a data do seu evento.