Em Rio Preto, atual prefeito e mais três candidatos são confirmados

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Até o momento, a corrida eleitoral para a Prefeitura de São José do Rio Preto já tem seis nomes definidos. Neste sábado, 12, o MDB confirmou a candidatura à reeleição de Edinho Araújo, em encontro presencial na Câmara Municipal, tendo como vice-prefeito o ex-deputado estadual Orlando Bolçone (DEM). A coligação do atual prefeito rio-pretense é formada por dez partidos (MDB, DEM, Avante, Patriota, PL, PP, PSD, PMB, Podemos e Pros).

Também neste sábado, o PCdoB oficializou a candidatura, em chapa pura, de Carlos Alexandre a prefeito e a advogada Merli Diniz a vice.

Neste domingo, 13, PT e DC confirmaram suas candidaturas à majoritária. Pelo Democracia Cristã, o advogado Rogério Vinícius dos Santos será o candidato a prefeito, tendo a sargento licenciada da PM, Valquíria Faganelli, como vice. O DC tem o apoio do PMN, que abriu mão da pré-candidatura do empresário Antônio Pereira, conhecido como Cebolão. Já os petistas aprovaram os nomes da professora e sindicalista Celi Regina e do ex-agente penitenciário e escritor João Alfredo como candidatos a prefeita e vice.

Na segunda, 14, além da convenção do DEM, o PSOL fará seu encontro partidário para referendar o atual vereador Marco Rillo como candidato a prefeito. A vice será Luciana Fontes, presidente do PSOL em Rio Preto.

Também já confirmaram candidaturas o PDT, de Carlos Arnaldo, tendo como vice Lawrence Garcia (PV), e apoio da Rede; e o Republicanos da Coronel Helena dos Santos Reis, com o vice Cláudio Bolonhesi (PTB) e coligação com o Solidariedade. Ainda seguem indefinidos o PSL, de Marcos Casale, e o PRTB, do médico Paulo Bassan.