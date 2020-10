Em Ribeirão Preto, patrimônio do prefeito sobe 169% em 4 anos

RIBEIRÃO PRETO - Sete candidatos à prefeitura de Ribeirão Preto que declararam ter bens somam patrimônio de R$ 11.785.876,18. O valor equivale a 69% do orçamento previsto pela prefeitura para meio ambiente em 2021. Os outros quatro candidatos declararam não ter bens.

No total de 11 concorrentes está Rodrigo Junqueira (SD), que deve recorrer ao TRE sobre decisão da Justiça Eleitoral que anulou sua candidatura. Entre todos, a maior declaração de patrimônio é a do prefeito Duarte Nogueira (PSDB), que tenta a reeleição: R$ 4,2 milhões.

O valor representa um aumento de 169% sobre o R$ 1,56 milhão declarado em 2016. O prefeito justifica o crescimento como resultado do recebimento de herança pela conclusão do inventário de seus pais. Entre os novos bens está a metade de uma fazenda em Iturama (MG), mas na declaração não consta o tamanho.

Nogueira já possuía outro imóvel rural no município, herdado do avô, com 183 hectares – equivalente ao tamanho de 183 campos de futebol – e é declarado em R$ 178.087,29: um centavo a menos do que em 2006, segundo a declaração de bens de quando foi eleito deputado federal pela primeira vez. Na época, seu patrimônio era de R$ 987,7 mil.

Ainda entre os candidatos milionários, dois estreantes em eleições: o promotor aposentado e professor universitário Antônio Machado (PT) declarou R$ 2,9 milhões; o terceiro mais rico é o advogado Vanderley Caixe (PCdoB): R$ 2,1 milhões. A professora da Universidade de São Paulo (USP) e ex-reitora da instituição Suely Vilela declarou R$ 1,9 milhão. Ela descreve como natural a evolução de R$ 228,6 mil em seu patrimônio desde que disputou a eleição para deputada estadual há dois anos.

Junqueira, que é engenheiro, declarou que não possui bens. Quando tentou ser deputado há dois anos, descrevia-se como empresário e declarava patrimônio de R$ 2,1 milhões. Junqueira justificou que, tal como em 2018, os três imóveis dele são financiados e que fez uma revisão de entendimento: agora não considera imóvel alienado como patrimônio líquido.

O administrador Gersio Baptista (PMN) afirma que, ao se separar, os bens foram passados para os filhos. Os outros dois que declaram não ter bens são o professor de ensino médio Mauro Inácio (Psol) e o ex-deputado federal Fernando Chiarelli (Patriota).

O patrimônio do Coronel Usai era de R$ 653,3 mil na eleição de 2018; agora está em R$ 384,2 mil. A redução, segundo o candidato, foi pela divisão de bens ao se separar da esposa. O engenheiro Emilson Roveri (Rede) declarou ter patrimônio de R$ 68,9 mil reais, semelhante a 2016. Cristiane Bezerra (MDB) declarou R$ 137 mil em bens, R$ 8 mil a mais do que em 2016.