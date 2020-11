Em Ribeirão Preto, candidato é suspeito de ter ajuda do PCC

RIBEIRÃO PRETO – O Ministério Público Eleitoral e o Grupo de Atuação Especial de Repressão do Crime Organizado (Gaeco) investigam se um advogado candidato a vereador em Ribeirão Preto tem sua candidatura impulsionada pelo (PCC) em redes sociais utilizadas por moradores de favelas.

A operação Kleptos, realizada nesta segunda-feira, 9, na cidade, prendeu cinco pessoas ligadas à organização criminosa e cumpriu mandados de busca e apreensão no escritório e em residências vinculadas ao candidato, que não teve o nome divulgado. A Corregedoria da Polícia Militar também participa da investigação e apura se há policiais militares ligados ao PCC facilitando ações da facção na cidade.

Segundo o Gaeco, são apurados organização criminosa, tráfico de drogas, corrupção ativa, crime eleitoral e lavagem de dinheiro. No escritório do candidato, foram apreendidos computadores, celulares e documentos. Entre os presos está a “Mãe do crime”, identificada como uma das fundadoras da facção na região. Seu nome não foi divulgado.