Em Porto Alegre, Mourão destaca investimento em tecnologia na fronteira

PORTO ALEGRE - Em campanha eleitoral pelo Rio Grande do Sul, o general da reserva e candidato a vice na chapa do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), Hamilton Mourão (PRTB), destacou na noite desta quarta-feira, 24, em um jantar em Porto Alegre, algumas estratégias que serão tomadas, caso seja eleito, no que se refere à segurança nos mais de 15 mil km terrestres de fronteiras no Brasil.

“Vamos investir em tecnologia na fronteira e cito como exemplo a cidade de Foz de Iguaçu. Lá as pessoas chegam, atravessam a ponte, os veículos passam e não há um scanner. Vamos ter que mudar o esquema ali. Teremos que colocar umas 30 cabines com scanners de alta resolução onde o veículo irá passar e aí será detectado o que estará ocorrendo ali dentro. Esse é um investimento que não é caro. Também vamos reimplementar para valer o Plano Estratégico de Fronteira com a cooperação das Forças Armadas e as Forças Policiais”, afirmou Mourão, que participou de um jantar a convite do governador do Rio Grande do Sul e candidato a reeleição, José Ivo Sartori (MDB).

Ainda nesta quarta-feira, 24, no período da manhã, o general da reserva visitou o município de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Em meio à multidão de seguidores, e sempre escoltado por policiais federais, o grito que mais se ouvia durante a caminhada pelas ruas da cidade era “Fora PT, Fora PT”, comandado por um carro de som. Além de Viamão e Porto Alegre, o vice na chapa de Bolsonaro visitou cidades na região do Vale dos Sinos.