Em Porto Alegre, candidato a prefeito e vice são diagnosticados com covid

PORTO ALEGRE – Candidato à Prefeitura de Porto Alegre, o vice-prefeito Gustavo Paim (PP) e sua vice, Carmen Santos (Avante), foram diagnosticados com covid-19. O resultado do exame foi informado por Paim na noite de quarta-feira, 14, por meio das redes sociais. No Twitter, ele informou estar bem, sem apresentar sintomas da doença.

Segundo Paim, ambos ficarão em isolamento para se submeter ao tratamento médico recomendado. O candidato assegurou que irá manter a agenda eleitoral por meio da internet. “Ficarei recolhido em casa e farei tratamento médico. Todas as recomendações e protocolos estão sendo adotados, inclusive com as equipes. No digital, no rádio e na TV, seguirei conversando com vocês (eleitores)”, informou.

À tarde, Paim esteve ao lado de apoiadores participando de uma caminhada no bairro Azenha, onde conversou com comerciantes da região. Durante agenda, o candidato estava de máscara.

Além de Gustavo Paim, Sebastião Melo (MDB), outro dos 13 candidatos a prefeito da cidade, também já tinha contraído a doença em junho.