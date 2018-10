Boca de urna no RS mostra Eduardo Leite (PSDB) e José Ivo Satori (MDB) no segundo turno

A pesquisa boca de urna realizada pelo Ibope para o governo do Rio Grande do Sul mostra o candidato Eduardo Leite (PSDB) liderando a disputa, com 33% dos votos válidos. De acordo como levantamento, ele deve disputar o segundo turno com o atual governador José Ivo Sartori (MDB), que possui 32% das intenções de voto. Em terceiro lugar, aparece o candidato Miguel Rossetto (PT), com 20%.

Para o Senado, Luis Carlos Heinze (PP) lidera a disputa, com 22% das intenções de voto. Ele é seguido por Paulo Paim (PT), com 19%. Na sequência, aparecem os candidatos Beto Albuquerque (PSB), com 14%, Carmen Flores (PSL), com 14% e José Fogaça (MDB), com 14%.