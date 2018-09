Em nota, Santa Casa descarta transferência de Bolsonaro

A Santa Casa informou em nota que Jair Bolsonaro foi avaliado por uma junta médica no final da noite desta quinta-feira, 6, e a conclusão foi que o candidato do PSL à Presidência nas eleições 2018 não tem condições de ser transferido de unidade neste momento.

A família pretende transferir o candidato para o hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Uma nova avaliação será feita pela junta – formada por cinco médicos, dois da Santa Casa e três do Sírio-Libanês, no início da manhã desta sexta-feira, 7. Nesta madrugada, o filho do presidenciável, Flávio Bolsonaro, visitou o pai no hospital e disse que ele está 'se recuperando bem'.

"Foi constatado que, no momento, o paciente não possui estabilidade hemodinâmica para uma transferência de hospital. Amanhã, dia 7, às 8h, ele passará por uma nova avaliação", informa a nota.

Fazem parte da junta médica que avaliou Bolsonaro dr. Luiz Henrique Borsato, cirurgião da Santa Casa, dr. Eduardo Borato, cardiologista da Santa Casa e os médicos do hospital Sírio Libanês: Dra Filomena Galas, Dr. Juliano Pinheiro de Almeida e dra. Ludmilla Abraão Hajjar.

Bolsonaro foi vítima de uma facada na tarde desta quinta-feira, quando fazia uma agenda de campanha nas ruas de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele passou por uma cirurgia e permanece na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa de Juiz de Fora. Em entrevista coletiva, os médicos disseram que o quadro é grave mas estável.