Em nota, Ciro deseja 'boa sorte' a Bolsonaro e diz que presidente 'enfrentará' oposição

Em uma nota intitulada "Meu pensar sobre 2018", o candidato do PDT ao Planalto no primeiro turno da eleição, Ciro Gomes, desejou boa sorte a Jair Bolsonaro e disse que o presidente eleito enfrentará todos aqueles que se declararam oposição.

"Que não pense o senhor presidente eleito, nem de longe, em violar o respeito que deve ao conjunto da nação, independentemente de configurarem minorias ou grupos sociais críticos às suas posturas. Só assim merecerá o respeito à autoridade que adquiriu nas eleições", diz a nota de Ciro, reforçando que Bolsonaro "enfrentará a todos nós que lhe movemos oposição dentro do marco da decência e do espírito público."

O pedetista reconheceu a vitória eleitoral e ainda fez um comentário sobre a oposição que surgirá no próximo governo. "Essa oposição que nasce não se confunde com forças que só defendem a democracia ao sabor de seus interesses mesquinhos ou crescentemente inescrupulosos ou mesmo despudoradamente criminosos", escreveu Ciro, que evitou declarar apoio explícito a Fernando Haddad (PT) no segundo turno.

Confira a nota de Ciro Gomes