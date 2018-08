Em Minas, Jô Moraes será candidata a vice de Pimentel na disputa pelo governo

BELO HORIZONTE - O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), que tenta se reeleger, terá a deputada federal Jô Moraes (PCdoB) como vice em sua chapa nas eleições 2018. A convenção do PT, realizada no domingo, 5, não havia confirmado em que cargo Jô seria candidata. Pelo acordo, o PCdoB também terá o direito de indicar um suplente para a ex-presidente cassada Dilma Rousseff, candidata ao Senado.

A definição saiu após uma longa reunião entre a cúpula estadual do PT. Dilma e Pimentel teriam entrado em atrito quando o assunto foi a possível entrada do MDB na coligação petista. O governador mineiro fazia questão de ter o apoio emedebista, mesmo após um rompimento com o partido, em razão da abertura do processo de impeachment contra ele, na Assembleia Legislativa. Já Dilma não queria ter a presença do MDB por causa da ativa atuação do partido no processo de impeachment que culminou com sua destituição da Presidência em 2016.

Além do PCdoB, a coligação petista conta com DC e PR. O PSB mineiro vive um impasse, após a direção nacional do partido ter feito acordo com o PT que implica na retirada da candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda ao governo de Minas, para apoiar a reeleição de Pimentel. Em troca, os petistas rifaram a candidatura de Marília Arraes (PT) ao governo de Pernambuco e apoiam a tentativa de reeleição do governador Paulo Câmara (PSB). No entanto, Lacerda se recusa a abandonar a disputa.

Apesar de aliados de Pimentel afirmarem que terão ex-secretário da prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Alexandre Andrade (PSB), na segunda vaga ao Senado, existe expectativa de Marcio Lacerda aceite a vaga para concorrer para senador. Na noite de domingo, o ex-prefeito de BH voltou a recusar a vaga na chapa petista e manteve a candidatura ao governo.

Uma nova reunião da diretoria nacional do PSB, marcada para esta segunda-feira, deve definir os rumos da legenda em Minas Gerais.