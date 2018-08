Em Minas, Haddad afirma que Aécio Neves e Anastasia 'desestabilizaram o País'

BELO HORIZONTE - Em seu primeiro ato de campanha em Minas Gerais após o registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – condenado e preso na Operação Lava Jato – , o vice na chapa, Fernando Haddad, concentrou praticamente todo o seu discurso em ataques aos que chamou de "responsáveis pelo golpe no País": os senadores pelo Estado Antonio Anastasia (PSDB), candidato a governador nas eleições 2018, e Aécio Neves (PSDB), que disputa vaga na Câmara. "Pessoas que desestabilizaram o País foram lideradas por Aécio Neves. E tinha um parceiro: Anastasia".

O ato foi realizado em um praça do bairro de Santa Tereza, região leste de Belo Horizonte. Também participaram do comício o governador Fernando Pimentel (PT), que busca a reeleição, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), candidata ao Senado, a deputada estadual pelo Rio Grande do Sul Manuela D'Ávila (PCdoB) e a vice na chapa de Pimentel, Jô Moraes (PCdoB).

Segundo Haddad, Aécio "correu" da disputa pela reeleição ao Senado nas eleições 2018. "O valentão aqui de Minas, que hostilizava Dilma, fugiu da disputa, correu pro mato. Não será candidato ao Senado". O ex-prefeito de São Paulo também fez menção a um ato de campanha de Aécio, realizado no interior do Estado. "Fui seguir o mapa que mostrava como se chegava ao local e acabei no Rio de Janeiro", ironizou.

O deputado federal Miguel Corrêa Júnior, candidato à outra vaga ao Senado na chapa, não foi anunciado pelo chefe de cerimônia e não foi citado pelos colegas no palco.