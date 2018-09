Em Minas Gerais, Anastasia segue com 33% e Pimentel sobe para 24% das intenções de voto

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 28, mostra que o senador Antonio Anastasia (PSDB) continua liderando a disputa de primeiro turno para o governo de Minas Gerais nas eleições 2018, com 33%. No levantamento anterior, apresentado no dia 20, ele tinha o mesmo índice de intenção de voto.

O governador Fernando Pimentel (PT) oscilou um ponto para cima e agora tem 24%. Na sequência, Romeu Zema (Novo) aparece com 9% e Adalclever Lopes (MDB) tem 4%. Os demais concorrentes ficaram entre 0% e 1%. Votos em branco e nulos somam 17% na pesquisa e 9% dos eleitores se disseram indecisos.

Em um eventual segundo turno, Anastasia venceria Pimentel por 46% contra 31% dos votos.

A pesquisa tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Foram consultados 1.384 eleitores dos dias 26 a 28 de setembro. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Minas sob o protocolo MG-04347/2018.