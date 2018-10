Em Minas, Anastasia segue na liderança isolada, com 32%, diz pesquisa

O senador Antonio Anastasia (PSDB) oscilou um ponto para baixo, de 33% para 32%, mas continuou na liderança isolada da disputa ao governo de Minas Gerais, de acordo com um novo levantamento do instituto Datafolha/TV Globo divulgado no início da noite desta quinta-feira.

Segundo o mesmo levantamento, o atual governador, Fernando Pimentel (PT) passou de 24% a 21%, no limite da margem de erro, que é de três pontos porcentuais. Romeu Zema (Novo), por outro lado, subiu seis pontos em relação à pesquisa do último dia 28, de 9% para 15%.

Considerando os votos válidos, que são os utilizados pela Justiça Eleitoral para a divulgação do resultado oficial da eleição, Anastasia chegou a 41%, contra 27% de Pimentel e 20% de Zema.

Brancos e nulos somaram 13%, enquanto indecisos chegaram a 9%. Adalclever Lopes (MDB) teve 5% das preferências, seguido de João Batista Mares Guia (Rede), com 2%. Dirlene Marques (PSOL), Alexandre Flach (PCO) e Claudiney Dulim (Avante) tiveram, cada um, 1%. Jordano Metalúrgico (PSTU) não pontuou.

Segundo turno: projeção dá senador tucano com 48% contra 30% de Pimentel

Na única projeção de segundo turno feita pelo Datafolha, o senador tucano bate Pimentel por 48% a 30%. O resultado representa um crescimento da margem de votos entre os dois em relação à última pesquisa, de cinco para oito pontos. Brancos e Nulos chegaram a 18% e indecisos, 4%.

A pesquisa Datafolha ouviu 1.585 eleitores de 72 municípios do Estado entre 3 e 4 de outubro. Ela foi registrada no TSE com o código MG-02076/2018. Seu nível de confiança é de 95%.