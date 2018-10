Em MG, Zema lidera disputa no 2º turno com 66% dos votos válidos, diz Ibope

Após conseguir a virada no primeiro turno, o candidato do partido Novo ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema, se manteve na liderança da disputa, com 66% dos votos válidos. O adversário, Antonio Anastasia, do PSDB, recebeu 34%. Nos votos totais, o empresário recebeu 57% das intenções de voto, enquanto o senador teve 29%. 8% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo e os indecisos foram 6%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.

No primeiro turno, Romeu Zema venceu com 42% dos votos, o equivalente a 4,13 milhões de votos, enquanto Anastasia, que liderou todas as pesquisas que antecederam o pleito, ficou em segundo com 29%, ou 2,81 milhões de votos.

A pesquisa também avaliou índices de rejeição dos candidatos. Antonio Anastasia é o candidato com maior rejeição, com 41% dos entrevistado afirmando que “não votariam nele de jeito nenhum”. Romeu Zema recebeu 13%.

Além de estar na liderança, Romeu Zema também possui maior índice de votos consolidados. 40% dos entrevistados disseram que “com certeza” votam no candidato do Novo, enquanto 19% declaram voto consolidado para Antonio Anastasia.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Globo e foram ouvidos 1512 eleitores de 94 municípios mineiros, entre os dias 15 e 17 de outubro. O registro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) é MG-00033/2018, e o registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR‐09365/2018.