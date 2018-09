Em debate, Skaf promete resolver panes da CPTM

Em debate promovido pela TV Record com os candidatos ao governo de São Paulo, na tarde deste sábado, o candidato do MDB, Paulo Skaf, prometeu, se eleito, investir R$ 2,5 milhões para a troca do sistema elétrico e eletrônico dos trens da CPTM na região metropolitana de São Paulo para evitar falhas e panes e reduzir o intervalo entre os trens, além de "aumentar o potencial de transporte e dar conforto as pessoas". Ele afirmou ainda que os investimentos devem resultar em maior segurança para evitar o roubo de cabos.

No debate, Skaf disse ainda que os investimentos serão direcionados a 20 quilômetros de obras que estão paralisadas no monotrilho e para continuar 30 quilômetros de Metrô. Ele comentou ainda sobre a necessidade de investimento nos trens que ligam cidades do interior de São Paulo, citando alguns trajetos que ligam cidades à capital de São Paulo. A resposta de Skaf foi em razão da pergunta do candidato do PRTB, Rodrigo Tavares, sobre mobilidade urbana.

Em seguida, Skaf indagou Marcelo Candido, candidato do PDT ao Palácio dos Bandeirantes, sobre regularização fundiária. Skaf citou que 1 milhão de famílias no estado vivem em áreas não regulamentadas. O pedetista disse que o processo de regularização deve ser intenso, mas alertou para os perigos que enfrentam as pessoas que moram em áreas de risco, por isso prometeu investir, se eleito, na construção de casas em parceria com os municípios.