Em Curitiba, DEM indica Rafael Greca para a reeleição; PV, Novo e Podemos fazem convenções

CURITIBA – O Democratas (DEM) confirmou na noite de segunda-feira, 31, o prefeito Rafael Greca como candidato à reeleição. A convenção partidária ocorreu de forma presencial e virtual, no Palácio Garibaldi, na região central de Curitiba e reuniu diversas lideranças do partido.

Prefeito por duas vezes, Greca tenta sua terceira gestão. Ele busca atrair, como vice em sua chapa, a ex-governadora Cida Borghetti ou a filha dela, deputada estadual Maria Victória (PP). Dessa forma, a chapa estará alinhada com o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP).

O prefeito de Salvador, ACM Neto, também participou da convenção e elogiou a gestão de Rafael Greca dizendo que aplicou ideias do prefeito curitibano na capital baiana. Greca citou dezenas de obras que foram realizadas sob sua gestão. “A casa está arrumada”, afirmou.

Podemos

No Podemos, Caroline Arns foi confirmada como candidata do partido para a disputa da Prefeitura, mas ainda não tem a definição do nome para o cargo de vice. A convenção foi realizada de forma virtual e, durante o evento, o senador Flávio Arns foi anunciado como mais novo integrante do partido.

Com isso, Arns, que era da Rede, se junta a Álvaro Dias e Oriovisto Guimarães e pela primeira vez o Paraná tem três senadores do mesmo partido.

Partido Verde

A primeira convenção foi a do Partido Verde (PV), que escolheu o professor Renato Mocellin e a advogada Soraia Dill Pozo, para disputar a prefeitura, além de definir 20 mulheres e 37 homens para disputarem uma cadeira vereador.

Novo

O Novo confirmou, também em convenção virtual, os nomes de João Guilherme de Moraes candidato à prefeito de Curitiba, e Geovana Conti, candidata à vice-prefeita. Os filiados também confirmaram a chapa com 30 candidaturas à Câmara Municipal, sendo dez mulheres.