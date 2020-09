Em Campinas, PSDB abandona o prefeito para apoiar candidato do PL

CAMPINAS – O PSDB, do deputado e líder da sigla na Câmara Federal, Carlos Sampaio (SP), deixou a direção de três secretarias da prefeitura de Campinas, e da Ceasa, após definir apoio ao deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL) como candidato a prefeito. A vice da chapa será a psicóloga Anna Beatriz, mulher de Sampaio. Segundo Zimbaldi, a ideia é “fortalecer o papel das mulheres” em sua proposta. O PSDB confirmará a indicação nesta quarta, 16.

O anúncio ocorreu nesta terça, 15. Em nota, o diretório local alega que a decisão teve como base a visão social e de gestão de Zimbaldi. “O PSDB vem para somar, participar do plano de governo”, diz o texto. O prefeito Jonas Donizette (PSB) informou apenas que aceitou a decisão, e anunciou novos titulares para as pastas. Jonas não pode mais se reeleger e o PSB indicou o ex-secretário de Relações Institucionais Wanderley Almeida a vice do ex-secretário de Esportes Dário Saadi (Republicanos).

Ainda nesta terça, o PSD homologou em convenção o ex-vereador Artur Orsi como candidato. “Vamos cortar a maioria dos cargos em comissão e incorporar ou extinguir oito das 25 secretarias”, disse. Ele aguardará uma definição do PP sobre aliança nesta quarta, após divergência interna e briga judicial. Caso o partido decida apoiá-lo, espera ter Major Jaime como seu vice. Na segunda, 14, a ex-vereadora Delegada Teresinha foi confirmada candidata pelo PTB, ainda sem vice. Ela prometeu revisão de IPTU e incentivos para atrair empresas.

“Temos de tratar Campinas como locomotiva, não como um puxadinho.” Também nesta terça, o Patriota formou chapa pura com o empresário Wilson Matos candidato a prefeito e Márcia Padovani, vice. Ele prometeu abrir mão do salário do Executivo caso seja eleito. Mais à noite, o PRTB confirmaria a candidatura do empresário Rogério Parada, que promete um governo conservador e uma “política diferente, sem negociações”.