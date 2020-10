Em Campinas, debate tem acusações pessoais e críticas à 'velha política'

CAMPINAS - Ataques à política tradicional marcaram o debate da Band em Campinas, o primeiro entre os candidatos à sucessão na cidade. Já na apresentação, Artur Orsi (PSD) criticou parte dos concorrentes. relacionando-os ao prefeito Jonas Donizette (PSB).

"Povo está de saco cheio da política tradicional. Todos participaram do governo Jonas até ontem”, disse. A candidata Delegada Teresinha (PTB) foi a primeira a rebater. “O senhor veio e atacou seus pares quando cumprimentávamos. Falta de educação”, disse. Ela acusou o pai do candidato do PSD, Edivaldo Orsi, prefeito pelo PSDB na década de 1990, de ter endividado a cidade.

O ex-prefeito Dr. Hélio (PDT) repetiu as acusações ao pai de Orsi em confronto com o concorrente. O candidato do PSD defendeu o governo do pai e classificou a participação do pedetista no debate de “uma vergonha”, se referindo à cassação dele por omissão frente a casos de corrupção, em 2011. “Eu não sou condenado”, disse Hélio.

Pedro Tourinho (PT) acusou loteamento de cargos na prefeitura ao questionar Dário Saadi (Republicanos), ex-secretário de Esportes. “O prefeito não é candidato, vocês estão fixados, também tenho críticas. Não sou como vocês do PT”, afirmou Dário, que defendeu avanços neste governo.

Tourinho também criticou Rafa Zimbaldi (PL), dizendo que ele ajudou a “destruir a cidade” ao ser líder de Jonas na Câmara. “Quando percebi que ele se afastou da cidade resolvi tomar outro rumo, vamos mudar o foco, falar de propostas”, respondeu.

Participaram também Alessandra Ribeiro (PCdoB), André Von Zuben (Cidadania) e Wilson Matos (Patriota), os três com críticas à atual gestão em áreas como a saúde.