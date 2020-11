Em Campinas,candidato do Republicanos lidera pesquisa Ibope

CAMPINAS -- O ex-secretário municipal de Esportes Dário Saadi (Republicanos) lidera a primeira pesquisa Ibope do segundo turno em Campinas, com 40% das intenções de voto. O deputado estadual Rafa Zimbaldi (PL) obteve 33% das intenções. Das 602 pessoas ouvidas no levantamento divulgado nesta segunda, 23, 22% declararam voto branco ou nulo e 5% estão indecidos.

Considerando a margem de erro de quatro pontos para mais ou para menos, Zimbaldi pode empatar tecnicamente na liderança em seu melhor cenário, em que chegaria a 37%, e no pior cenário do adversário, no qual ele teria 36%.

No primeiro turno da votação, o ex-secretário saiu vencedor com 25,78% dos válidos, ante 21,86% de Zimbaldi. Agora,além dos votos dos candidatos derrotados em 15 de novembro, ambos buscam a preferência do público que votou em branco (7%), nulo (11,8%) e os ausentes (30,8%) . Também segundo o Ibope, 21% dos eleitores da cidade ainda podem mudar de voto.

Saadi disse que recebeu o resultado com gratidão, entusiasmo e humildade. "Vamos continuar trabalhando." Zimbaldi também agradeceu as intenções recebidas e se disse confiante. “Vamos mudar a cidade e virar esse jogo.”

Os dois candidatos vem travando, na campanha do segundo turno, uma verdadeira guerra, se atacando constantemente, com acusações mútuas. Criaram até um site para revelar “denúncias” um do outro.

A pesquisa, contratada pela EPTV, emissora afiliada à Globo, foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-00361/2020. Foram ouvidas 602 pessoas entre os dias 17 e 23 de novembro e o nível de confiança é de 95%.