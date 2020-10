Em campanha por Covas, Doria dá nova roupagem a seu plano de concessões e atração de investimentos

Em uma entrevista coletiva em que buscou tanto demonstrar apoio ao candidato à reeleição na capital, Bruno Covas (PSDB), quanto pontuar diferenças com a gestão Jair Bolsonaro, o governador João Doria (PSDB) anunciou o lançamento de um plano de retomada econômica após a pandemia do coronavírus que trouxe uma nova roupagem a programas de concessão que já haviam sido anunciados no primeiro ano de governo, mas que ainda estão no papel.

Leia Também PF diz que está pronta para detectar candidatos laranjas e fake news nas eleições 2020

São iniciativas como concessão de 22 aeroportos do interior do Estado, em lotes, das Linhas 8 e 9 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), rodovias no litoral e no interior, o Ginásio do Ibirapuera, o Jardim Zoológico e a construção de um trem intercidades entre São Paulo e Campinas. Doria estimou que o programa teria capacidade de atrair R$ 36 bilhões em investimentos e gerar 2 milhões de empregos.

A promessa é que todos esses planos saiam do papel nos próximos dois anos, uma renovação de prazos já anunciados, uma vez que a proposta de todas essas concessões era que fossem finalizadas ainda antes de 2022, quando Doria planeja disputar a Presidência contra Bolsonaro.

Doria foi perguntado sobre o fato de não haver projetos novos, mas não respondeu “As datas dos editais serão informadas oportunamente. Temos um plano 21 e 22”, disse. O secretário de Relações Internacionais, Julio Serson, afirmou que há uma agenda de reuniões online previstas ainda neste ano com empresas internacionais, antes da retomada das viagens de Doria.

Para Entender Veja propostas de Bruno Covas Confira quais são os principais pontos do plano de governo do candidato do PSDB para a Prefeitura de São Paulo nas áreas da Saúde, Educação, Emprego, Transporte, Segurança, Meio Ambiente e Habitação

Na apresentação, o governador encarregou o secretário de Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e presidente do Banco Central que tem credibilidade no mercado financeiro, de apresentar o plano, pontuando que o governo atua com respeito ao meio ambiente e que está enfrentando o coronavírus com base em critérios científicos. “São Paulo quer crescer atento a todas as normas internacionais de conservação e preservação”, afirmou Meirelles.

Além dos itens do pacote de concessões, Meirelles citou a criação de 14 polos de desenvolvimento regionais, e ações para facilitar a abertura de empresas e recolhimento de impostos, que ainda serão detalhados.

O programa foi batizado de Plano 21-22. “Ele será efetivado exatamente como foi apresentado aqui, nos próximos dois anos”, disse Doria, que anunciou uma nova rodada de viagens para países do hemisfério norte e da Ásia, em um “roadshow” para divulgar os projetos e atrair investimentos - da mesma forma como ele fez na Prefeitura de São Paulo e no ano passado, após assumir o governo.

Covas, na coletiva, pediu a palavra para dizer que estava enviando, nesta sexta-feira, um projeto de alteração na Lei Orgânica da cidade para determinar que o acesso à internet seja um direito fundamental na cidade, “como saúde e educação”, segundo disse, em um momento que adversários de campanha citam prover acesso à rede por meio de antenas Wi-Fi.