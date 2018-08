Em campanha pela reeleição, Rui Costa dedicou 3 dias à função de governador da Bahia

SALVADOR - Desde o início da campanha eleitoral, em 16 de outubro, o governador da Bahia e candidato à reeleição, Rui Costa (PT), dedicou-se somente três dias à administração de seu Estado. De 14 dias corridos, o petista viajou oito vezes pelo interior do Estado, percorrendo um roteiro que incluiu 37 cidades. Em outros três dias, Costa fez campanha em Salvador.

No primeiro dia do período permitido para propaganda eleitoral, o governador inaugurou seu comitê na capital baiana e participou do entre os candidatos ao Palácio de Ondina, na TV Band. No dia 21, Costa também fez campanha em Salvador, recebendo o candidato a vice-presidente da República pelo PT na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato, Fernando Haddad.

Na última quarta-feira, Rui Costa visitou bairros da periferia de Salvador, acompanhado de seu candidato a vice, João Leão (PP), e dos dois postulantes ao Senado em sua chapa, o ex-governador Jaques Wagner (PT) e o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ângelo Coronel (PSD).

O levantamento de agenda da campanha de Costa foi feito pelo Estado com base na lista de compromissos divulgados pela assessoria do candidato. Procurado pela reportagem, o governador não se posicionou sobre a questão.

Conforme agenda divulgada pela equipe do governador, o próximo roteiro incluirá visitas a 22 municípios do interior baiano, até a segunda-feira, 3. Isso significa que o governador deverá retomar suas funções no comando do Executivo baiano na terça-feira, caso uma nova atividade de campanha não seja agendada até lá.

Na segunda-feira, quando encerrar a nova caravana pela Bahia, Costa terá viajado ou feito campanha em Salvador durante 16 de 19 dias de campanha.