Em Belo Horizonte, PSL decide apoiar pré-candidato do Cidadania

BELO HORIZONTE – O PSL decidiu nesta sexta-feira, 11, apoiar o deputado estadual João Vítor Xavier (Cidadania) como pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. A convenção da sigla, realizada no último fim de semana, havia delegado à comissão provisória do partido na capital a decisão sobre o lançamento de nome próprio na disputa ou apoio a concorrente de outro partido.

O partido estava dividido. A opção por Xavier teve entre os interlocutores o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio (PSL). As outras opções do partido eram apoiar o deputado estadual Bruno Engler (PRTB), que foi eleito pelo PSL, e é próximo ao presidente Jair Bolsonaro, ou apoiar à reeleição do prefeito Alexandre Kalil (PSD).

Engler mantém atrito com o partido desde que foi para o PRTB, e sua situação não melhorou mesmo com a sigla sendo comandada em Minas Gerais por aliados de Bolsonaro. Até o momento, ao menos oficialmente, o presidente da República tem dito que não se envolverá nas disputas municipais no primeiro turno.

O presidente municipal do PSL, Jandir Vieira, não foi localizado pela reportagem para comentar a decisão. No entanto, o presidente estadual, deputado federal Charlles Evangelista, endossou a decisão. “Acreditamos que o João Vítor Xavier poderá fazer uma boa gestão na prefeitura”, disse. Sobre a candidatura de Bruno Engler, o parlamentar disse que “quanto mais pessoas boas na disputa, melhor”.

O PSL é o segundo partido em Belo Horizonte até agora a decidir não lançar candidato próprio e optar pelo apoio a nome de outra legenda. O primeiro a tomar esse caminho foi o PCB, que apoia a deputada federal Áurea Carolina (PSOL). Também já confirmaram candidatura própria em convenção o Novo, o PROS, o Patriota, o PT e o Solidariedade. A convenção do Cidadania será realizada na próxima semana.