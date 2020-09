Em Belo Horizonte, Patriotas e PSOL oficializam candidatos à prefeitura

BELO HORIZONTE – A pandemia do novo coronavírus deu o tom da campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte já nesta segunda-feira, 31, no primeiro dia do prazo para a realização das convenções partidárias para definição dos candidatos nas eleições municipais 2020.

Confirmado pelo Patriotas em convenção nesta tarde, o presidente licenciado da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da capital, Marcelo Souza e Silva afirma que o prefeito da cidade, Alexandre Kalil (PSD), “fracassou” na tentativa de preservar empregos durante a pandemia.

O dirigente é um dos principais críticos do prefeito ao longo da pandemia. Há pelo menos três meses é forte a pressão de empresários de Belo Horizonte para que o setor do comércio da capital volte a funcionar. Desde o último dia 6, setores estão sendo autorizados a retomar as atividades.

No próximo fim de semana, bares e restaurantes poderão funcionar até as 22h com venda de bebidas alcoólicas. Kalil, em pronunciamentos sobre a pandemia e o funcionamento do comércio, afirma invariavelmente que não aceita pressão de empresários, e que as decisões em relação à pandemia são tomadas a partir de critérios científicos. O prefeito não quis responder as críticas de hoje do rival.

PSOL

O PSOL confirmou a deputada federal Áurea Carolina como candidata a prefeito. A parlamentar, nas eleições para Câmara Municipal da capital em 2016, foi a mais bem votada entre todos os concorrentes, com 17.420 votos. O vice na chapa é Leonardo Péricles, da Unidade Popular, que desistiu de candidatura a prefeito. Áurea e Leonardo são negros.