Elena Landau vai coordenar programa econômico de Simone Tebet

BRASÍLIA – A pré-candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, anunciou a economista Elena Landau como coordenadora da área econômica da campanha ao Palácio do Planalto.

Landau vinha conversando com a emedebista desde que a senadora tentou a presidência do Senado, em fevereiro do ano passado. A economista é defensora do teto de gastos e crítica da política econômica do governo do presidente Jair Bolsonaro.

Ao se lançar na disputa, Simone Tebet fez críticas ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e afirmou que iria montar uma equipe para desenhar um plano de desenvolvimento para o País. “Quem faz isso não é o ministro da Economia”, disse, em entrevista ao Estadão/Broadcast, em dezembro.

Colunista do Estadão, Elena Landau colaborou com o Programa Nacional de Desestatização nos anos 90. Em 1994, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ela se tornou diretora do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – ela permaneceu no cargo até 1996. Também passou pelo conselho administrativo da Eletrobras.