Eleições 2020: Direito de resposta vai valer para influencers e youtubers

O direito de resposta nas eleições 2020 em razão da publicação de informação sabidamente falsa ou afirmação caluniosa começa a contar a partir de hoje. Mesmo influencers e youtubers estarão sujeitos a ações de partidos e candidatos caso estes se sintam atingidos de “forma direta ou indireta por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória ou injuriosa”.

Leia Também Após ouvir infectologistas, TSE decide retirar biometria das eleições 2020

A regra da Justiça Eleitoral que passa a valer no dia 31 de agosto fala que o direito de resposta atinge quaisquer veículos de comunicação. Daí por que os donos de contas em redes sociais devem ficar atentos. Ainda mais em eleições municipais, onde a rede social de alguém de uma cidade pequena tem, proporcionalmente, alcance que normalmente só contas com milhares de seguidores têm em cidades grande.

“Mas a ofensa tem de ser pessoal e direta. Não adianta vestir a carapuça”, afirmou o professor de direito eleitoral Alberto Rollo. “É comum um rival afirmar: ‘Tem prefeito por aí que roubou na saúde. Não adianta querer direito de resposta por afirmação genérica. O prejuízo precisa ficar claro”.

Tempo de TV para propaganda eleitoral

Ainda no dia 31 de agosto, a Justiça Eleitoral deve divulgar o retrato final dos resultados eleitorais obtidos pelos partidos e coligações que servirá de base para determinar o tempo de TV destinado a cada um na propaganda eleitoral gratuita, bem como o direito a participar de debates eleitorais. Mudanças aqui podem acontecer apenas ser o Congresso decidir ampliar o tempo do horário eleitoral a fim de compensar a redução da campanha de rua em razão da Covid-19.

Regras para pesquisas eleitorais

Por fim, é também a partir do dia 31 que as pesquisas eleitorais passam a ter obrigatoriamente que trazer nos formulários exibidos aos eleitores os nomes de todos os candidatos que participam da disputa. “A lei extremamente rígida com a divulgação da pesquisa não registrada na Justiça Eleitoral. A multa vai de R$ 53 mil a R$ 106 mil, dobrando em casa de reincidência”, afirmou Rollo.