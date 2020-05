Eleições 2020: como consultar seu local de votação

No dia 4 de outubro, milhões de eleitores pelo País vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores que assumem mandatos por um período de quatro anos a partir de 2021. Para exercer seu direito ao voto, no entanto, o eleitor precisa estar atento ao local de votação para comparecer dentro do horário e ajudar a definir os rumos da cidade.

O título de eleitor apresenta apenas os números da zona e da seção eleitoral. Saiba como consultar o endereço do local de votação:

Como consultar o local de votação no site do TSE

Vá ao site do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do seu Estado. Na página inicial, dirija-se ao painel “Serviços ao eleitor” e selecione a opção “Local de votação”.

Na janela que subir, basta preencher nome, nome da mãe e data de nascimento, aceitar a opção “Não sou um robô” e clicar em “Consultar”.

O sistema vai consultar seu local de votação e informar na tela seguinte.

Como consultar o local de votação no aplicativo e-Título

Outra opção é baixar o aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral, disponível gratuitamente para iOS e Android. Saiba como baixar e acessar o app aqui.

Lembre-se de chegar cedo ao local de votação para evitar imprevistos. O horário da votação é entre 8h e 17h (horário local). Aqueles que chegarem até 17h poderão votar caso haja filas na seção eleitoral.

Para votar, basta apresentar um documento oficial com foto, como RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou passaporte. Eleitores que fizeram o cadastramento biométrico podem apresentar somente o aplicativo e-Título, que substitui o documento oficial com foto. Não é necessário apresentar o título de eleitor, embora a Justiça Eleitoral recomende levar o documento para facilitar a localização do seu local de votação.