Eleições 2018: como será o debate presidencial de hoje, na RedeTV

O segundo debate entre candidatos à Presidência da República na TV ocorre nesta sexta-feira (17). O encontro ocorre a partir das 22h, com transmissão da RedeTV!. A previsão é que o programa dure até 0h.

Estão confirmadas as presenças dos candidatos Marina Silva (Rede), Ciro Gomes (PDT), Geraldo Alckmin (PSDB), Jair Bolsonaro (PSL), Álvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Guilherme Boulos (PSOL) e Henrique Meirelles (MDB). Nesta quinta-feirta (16), o ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), rejeitou um pedido do Partido dos Trabalhadores que buscava permissão para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está preso após ser condenado no âmbito da Operação Lava Jato, participar do debate.

+ Confira a cobertura completa das Eleições 2018

O vice de Lula na chapa até o momento, Fernando Haddad, não poderá participar do programa. De acordo com as normas aprovadas pelos partidos, o púlpito do candidato que não comparecer ao programa ficará vazio.

Roteiro do debate de hoje

A estrutura do programa desta sexta-feira é semelhante ao primeiro debate, realizado pela TV Band no dia 9 de agosto.

+ Quem falou de quem no primeiro debate entre presidenciáveis

No primeiro bloco, os candidatos terão 45 segundos para responderem a uma pergunta dao organização. Em seguida, os presidenciáveis terão um minuto para responderem a perguntas da população.

A primeira etapa contará ainda com o confronto um direto entre os candidatos, em que cada postulante escolhe um adversário para responder uma pergunta. Serão 30 segundos para as perguntas, um minuto para respostas, e 45 segundos tanto para réplicas e quanto tréplicas.

+ Veja novas regras e agenda dos candidatos

No segundo bloco os candidatos serão questionados por jornalistas, e terão um minuto para responderem aos questionamentos. As perguntas serão formuladas por quatro jornalistas: dois da RedeTV! e dois da revista IstoÉ, parceira da emissora no debate.

O terceiro bloco contará com mais um confronto direto entre os candidatos. Serão 30 segundos para perguntas, um minuto para respostas e 45 segundos para réplicas e tréplicas.

No quarto bloco, os candidatos se despedem com tema livre de, no máximo, 45 segundos de duração.

Minuto Estadão - Quem são os candidatos à Presidência da República?