‘Ele Não’ X 'Ele Sim': vantagem em buscas por termo contra Bolsonaro cai após Ibope

Em número de pesquisas no Google, o termo “ele não” – usado por manifestantes contrários a Jair Bolsonaro (PSL) – é maior do que as buscas por “ele sim” desde a última quarta-feira, 24. A diferença entre ambos os índices, contudo, caiu quase pela metade após a divulgação da última pesquisa Ibope/ Estado/ TV Globo nesta segunda-feira, 1.

De acordo com levantamento do Estado na plataforma Google Trends*, durante o final de semana marcado por manifestações contra e a favor do presidenciável, a média da vantagem para o “ele não” no interesse de buscas foi de 33,45 pontos em comparação com o “ele sim”. Das 21 horas desta segunda (horário da publicação da pesquisa Ibope) até as 15 horas desta terça-feira, 2, a diferença caiu para 18,29 pontos. No total, a queda foi de 15,19 pontos.

Na pesquisa Ibope, Jair Bolsonaro cresceu quatro pontos percentuais e atingiu 31% das intenções de voto para o primeiro turno das eleições 2018. Este é o maior patamar alcançado pelo candidato do PSL desde o início desta série de levantamentos do Ibope. O segundo colocado, Fernando Haddad (PT), se manteve com os mesmos 21% registrados na pesquisa anterior do instituto, divulgada no dia 26.

Pesquisas de termos ligados a Jair Bolsonaro nos Estados

Também foi possível observar uma pequena alteração nas buscas por regiões do País. Nesta segunda, o “ele sim” liderava as buscas apenas em Roraima e, nesta terça, já é maior também no Acre. Nos demais Estados, é maior o índice de pesquisas por “ele não”.

Espírito Santo, Amapá e Mato Grosso do Sul – além dos líderes Acre e Roraima - são as regiões com mais buscas por “ele sim”. Do outro lado, as buscas por “ele não” registram seus maiores índices no Piauí, Paraíba, Amazonas, Rio Grande do Norte e Bahia.

Entre os principais termos de consulta associados ao “ele não” estão os nomes das cantoras Daniela Mercury e Madonna, que já declararam suas posições contrárias ao candidato do PSL. Enquanto isso, “Bolsonaro primeiro turno” e “manifestação pro Bolsonaro” são os assuntos relacionados às pesquisas por “ele sim”.

*Os números citados nesta matéria dizem respeito aos índices registrados pelo Google Trends até às 15 horas desta terça-feira, 2. Os dados são dinâmicos e podem ter registrado diferenças após este horário.