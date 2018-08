Educação de qualidade será prioridade número um do meu governo, diz Marina Silva

BRASÍLIA - A candidata da Rede à Presidência da República nas eleições 2018, Marina Silva, afirmou nesta quinta, 23, que a educação de qualidade para a primeira infância, ensino fundamental e médio será a prioridade número um de seu eventual governo.

Ela defendeu também o ensino em período integral, quando o aluno permanece na escola nos dois turnos, e mais investimentos para a arte e o esporte nas escolas. "Sabemos que o que faz a diferença na vida de uma pessoa é a educação. É ela que gera igualdade de oportunidades", disse em uma visita a uma escola de ensino fundamental pública no Gama, região administrativa de Brasília.

No local, Marina acompanhou o projeto Cordas do Gama e assinará uma carta de compromisso com a Rede Nacional de Primeira Infância. "Fui a primeira a aderir, em 13 de agosto, com uma assinatura eletrônica e agora tenho a oportunidade de fazê-lo presencialmente", afirmou.

Durante um discurso feito em meio aos alunos, Marina relembrou sua biografia, citou momentos de dificuldades em sua vida e disse que, sem a oportunidade de estudar, mesmo aos 16 anos quando se alfabetizou, não estaria onde está. "Não somos o produto das coisas ruins que aconteceram com a gente, somos o produto das coisas boas que nós fizemos a nós mesmos. Se eu fosse o resultado e o produto das coisas ruins que a vida fez comigo, eu não estaria aqui", disse.