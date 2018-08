Em São Paulo, Eduardo Suplicy lidera corrida ao Senado nas eleições 2018

O candidato petista Eduardo Suplicy lidera a pesquisa na disputa para o cargo de senador em São Paulo nas eleições 2018, com 28% das intenções de voto, se somadas as duas respostas – primeira e segunda vagas a serem preenchidas neste ano. Mario Covas (Podemos) aparece com 17% das intenções e Major Olimpio (PSL), 15%. Tripoli (PSDB) e Cidinha (MDB) registraram 6% das menções. As informações são da pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada nesta segunda-feira, 20.

Os outros candidatos registraram até 4% – Dra. Eliana Ferreira (PST), Mara Gabrilli (PSDB), Antonio Neto (PDT), Educador Daniel Cara (PSOL), Jilmar Tatto (PT), Mancha (PSTU), Maurren Maggi (PSB), Marcelo Barbieri (MDB), Diogo da Luz (Novo), Nivaldo Orlandi (PCO), Pedro Henrique de Cristo (Rede), Silvia Ferraro (PSOL) e Moira Lázaro Mandato Coletivo (Rede).

Como nesta eleição há duas vagas para o Senado, a soma dos porcentuais atinge 200%, já que os entrevistados podem escolher dois nomes. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00450/2018. Foram entrevistados 1.204 eleitores, entre os dias 17 e 19 de agosto. /Colaboraram Luiz Fernando Toledo, Cecília do Lago e Alessandra Monnerat