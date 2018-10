Eduardo Bolsonaro sugere que eleitores registrem urnas; atitude é considerada crime

Eduardo Bolsonaro, filho do presidenciável Jair Bolsonaro e candidato a deputado federal pelo PSL, publicou uma mensagem em seu Twitter na manhã deste domingo, durante as eleições 2018, sugerindo que os eleitores fotografem ou filmem as urnas eletrônicas que apresentarem falhas. Tal ato é considerado crime eleitoral.

"Prezados, em caso de problemas com a urna filmem, de preferência gravem lives e falem o Estado e zona e seção onde está ocorrendo o problema", publicou Bolsonaro em seu Twitter. De acordo com a Lei Eleitoral 4737/65, é proibido qualquer tipo de registro , seja ela foto ou gravação, durante o uso da cabine de votação.

A proibição das imagens feitas nas urnas tem como objetivo preservar o direito ao sigilo no voto. A lei protege que eleitores comprovem a escolha por determinado candidato.