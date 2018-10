Pesquisa boca de urna divulgada pelo Ibope neste domingo, 18, indica empate técnico no limite da margem de erro entre João Doria, do PSDB e Márcio França, do PSB.

Segundo o Ibope, Doria teve 52%. França teve 48% dos votos válidos. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.