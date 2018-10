Doria e França desistem de debate do 'Estado'

Os candidatos ao governo de São Paulo, João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB), desistiram de participar do debate eleitoral que seria realizado pelo Estado no próximo domingo, dia 21, em parceria com a TV Gazeta, o Twitter e a Rádio Jovem Pan.

Em reunião na sede da TV Gazeta na quinta-feira,11, representantes das duas candidaturas argumentaram que seus candidatos não teriam agenda disponível para a data proposta e que as campanhas querem reduzir o número de debates neste segundo turno - havia ao menos seis encontros previstos até o dia 28.

A data do debate Gazeta/Estado/Jovem Pan/Twitter havia sido definida em maio, época em que todas as campanhas foram formalmente avisadas.

Após a desistência da última quinta-feira, representantes do Estado e dos veículos parceiros tentaram negociar data e horário que fossem mais convenientes para as duas campanhas, mas não houve margem para acordo.

No primeiro turno das eleições, os quatro veículos já haviam realizado em conjunto um debate com sete candidatos ao governo paulista, incluindo Doria e França.