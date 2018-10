Dois governadores do MDB declaram apoio a Alckmin na disputa presidencial nas eleições 2018

O ex-governador Geraldo Alckmin, presidenciável do PSDB nas eleições 2018, recebeu nessa segunda-feira, 1º, o apoio de dois governadores do MDB, partido do ex-ministro Henrique Meirelles.

Paulo Hartung, do Espírito Santo, e Eduardo Pinho Moreira, de Santa Catarina, gravaram vídeos de apoio ao tucano. “Os extremos da política brasileira não têm propostas para tirar o País dessa situação. O Brasil só tem a perder com essa polarização do nós contra eles. Por isso defendo a candidatura de Geraldo Alckmin como ponto de convergência para os brasileiros. Eu voto Geraldo Alckmin 45”, disse Hartung.

Já Pinho Moreira disse que conhece Alckmin desde os tempos que era deputado e ressaltou o “espírito público” do tucano.

Os apoios cristalizaram a debandada do MDB da campanha de Meirelles, que não consegue ultrapassar a casa dos 2% nas pesquisas de intenção de voto.

"Super animado"

Estagnado em quarto lugar na mais recente pesquisa Estadão/Ibope/TV Globo com 8% das intenções de voto, Alckmin disse nesta segunda-feira que está “super animado” com o crescimento de sua campanha.

“Os indicadores todos são de crescimento da nossa campanha. As viradas correm nos últimos dias. Estamos super animados”, disse o presidenciável antes de uma caminhada no centro de Campinas.

O tucano fez campanha a cidade ao lado do prefeito, Jonas Donizete, do PSB, mas sem a presença do principal quadro do PSDB na região, o deputado federal Carlos Sampaio.

Na caminhada pelo centro de Campinas, o ex-governador foi acompanhado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris (PSDB), e pela deputada Célia Leão.