Diretório do Novo vai avaliar impugnação da candidatura de Filipe Sabará

O conselho de ética do diretório nacional do partido Novo vai avaliar a impugnação da candidatura de Filipe Sabará à Prefeitura de São Paulo. O documento foi assinado pelo militante Kauan Gonçalves Viscardi, de Santa Catarina, e será avaliado pelo colegiado da legenda, conforme prevê o estatuto. O motivo da contestação, contudo, não foi informado porque o documento é "sigiloso", segundo o partido.

Procurado pela reportagem, Sabará afirmou, em nota, que "todos os esclarecimentos serão prestados ao conselho de ética do partido dentro do prazo legal". Ele disse ainda que considera o pedido "totalmente infundado e fruto de insatisfação de um pequeno grupo de pessoas que não aceita opiniões divergentes".

A iniciativa chega no momento que Sabará é alvo de uma rebelião interna de pré-candidatos a vereador da capital.

Um grupo intitulado "Tentando Salvar o Novo" tem criticado duramente as declarações de Sabará em defesa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Na semana passada, o debate interno foi acirrado após o candidato ter dito em um programa de rádio que Paulo Maluf foi o melhor prefeito que a capital paulista já teve. A declaração provocou reações até do fundador do Novo, João Amoêdo, e do deputado estadual Heni Ozi Cukier, que se manifestaram contra a fala no Twitter.

"O partido está fornecendo (aos candidatos a vereador) materiais de campanha com o Filipe, mas eu recusei. Não quero misturar meu nome com o Sabará", disse Luiz Bucciarelli, que passou no processo seletivo do Novo e tentará uma vaga na Câmara Municipal. Um dossiê apócrifo com acusações contra o pré-candidato à Prefeitura circula nos grupos de WhatsApp do partido.

Na semana passada Sabará também se envolveu em uma polêmica com o ex-porta-voz do Vem Pra Rua, Rogério Chequer, que foi candidato do Novo ao governo paulista em 2018. Na mesma entrevista em que elogiou Maluf, o candidato foi questionado sobre uma declaração contra Chequer feita durante a campanha, na qual o chamou de "oportunista".

"Nesta 3ª feira, 15 set 2020, Filipe deu entrevista ao @Panico. Ao ser perguntado sobre essa polêmica de 2018, distorceu toda a história", disse Chequer uma nota interna distribuída aos integrantes do Novo pelo WhatsApp. No mesmo texto, o ex-candidato foi além: "Como mostra o vídeo, Filipe diz agora que “[Chequer] criticou a gestão do Doria, dizendo que era Velha Política”. Verdade. Mas Filipe inventou que, ao criticar a gestão, critiquei também ele, @WilsonPoit e @PauloUebel. Não é verdade".

Chequer concluiu seu texto com recado ao pré-candidato do seu partido: "Não foi legal, Filipe. Não há necessidade disso. Basta dizer a verdade e assumir seus posicionamentos anteriores. O que não pode é inventar histórias para tentar agradar eleitores, isso sim é velha política".