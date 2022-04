Declaração de Lula sobre incomodar deputados em casa é inconsequente, afirmam analistas

Especialistas em Direito, ética e ciência política classificaram a declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva – que sugeriu que sindicalistas mapeiem o endereço de parlamentares para “incomodar a tranquilidade” deles e conversar com seus familiares – como “populista” e “inconsequente”. No entanto, do ponto de vista do direito, não houve crime na declaração do petista.

O desembargador aposentado Walter Maierovitch não vê atuação de “dolo, com intenção de causar assédio ou importunação”, na fala de Lula, mas diz que o ex-presidente esqueceu uma passagem da história. “O legado do direito constitucional inglês. Me refiro ao princípio ‘minha casa, meu reino’ (my house, my kingdow). Daí a proteção ao domicílio. E não caber importunações. Para tudo”, afirmou.

O cientista político e professor do Insper Carlos Melo afirmou que há “um certo grau de demagogia” e que o petista falou de forma “inconsequente”. No entanto, pondera que o discurso foi para um público muito específico”.

“Certamente é um tipo de prática que não aconteceria em um governo do Lula porque não faz sentido. É descabível as pessoas procurarem os deputados nas suas casas”, disse.

O professor de Ética e jornalista Carlos Alberto Di Franco afirmou que se trata de “uma declaração irresponsável, imprópria de quem disputa uma eleição, um incitamento perigoso e claramente desrespeitoso com as famílias”.