De Lula a Moro, candidatos de SP apostam na imagem de 'cabos eleitorais' na TV

Candidatos à Prefeitura de São Paulo têm recorrido a lideranças históricas e referências para tentar conquistar o voto do eleitor no horário político. Nesta terça, 13, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio Moro, Mário Covas e Leci Brandão apareceram na propaganda eleitoral da TV ou pedindo voto ou tendo suas imagens associadas às chapas que concorrem.

Líder das pesquisas de intenção de voto divulgadas até aqui, Celso Russomanno (Republicanos) têm explorado sua proximidade com o presidente Bolsonaro, que apesar de não haver declarado publicamente apoio ao candidato, endossa sua campanha. O presidente aparece abraçando o candidato no programa em que Russomanno exalta o auxílio emergencial do governo federal e o programa Renda Brasil. Ele promete criar o "auxílio paulistano" focado nas famílias mais pobres.

Mário Covas apareceu mais uma vez no programa do neto, Bruno Covas (PSDB), que tenta a reeleição. A campanha utiliza imagem de arquivo do ex-governador, morto em 2001, falando sobre como encarar adversidades. "Diante dela, só três atitudes: enfrentar, combater e vencer". Bruno utiliza as frases após citar seu tratamento de câncer e os desafios da pandemia do coronavírus para a cidade de São Paulo.

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro aparece em imagens de arquivo na campanha de Joice Hasselmann (PSL). No programa, ela afirma que a cidade precisa mudar, e se apresenta ao eleitor dizendo que "ao lado de Moro", apoiou a Lava Jato. O ex-presidente Lula, principal liderança do PT, aparece em vídeo pedindo voto para Jilmar Tatto. "São Paulo precisa de um prefeito que trabalhe pelo povo do primeiro ao último dia de mandato", diz Lula no vídeo.

A campanha de Orlando Silva (PCdoB) fala de racismo e tem a narração da deputada estadual Leci Brandão, reeleita em 2018 pelo partido para a Assembleia Estadual do Estado. Já Guilherme Boulos (PSOL) apoia-se na figura de sua companheira de chapa e ex-prefeita de São Paulo Luiza Erundina, que afirma o compromisso do cabeça de chapa com os que mais precisam na cidade.

Márcio França (PSB), Andrea Matarazzo (PSD) e Filipe Sabará (Novo) levaram ao ar nesta terça programas sobre temas da vida econômica dos paulistanos. O pessebista prometeu uma linha de crédito de R$ 3 mil pra microempreendedores; o candidato do Novo foi na mesma linha com menos detalhes; enquanto Matarazzo falou da importância de recuperar emprego e renda na cidade. Candidato do Patriota, Arthur do Val destacou que é o único candidato que não utiliza dinheiro público na campanha e convidou o eleitor a visitar seu canal no Youtube.

No rádio. Os programas que foram ao ar às 12h no rádio foram semelhantes aos da TV na maioria das chapas. Entre os que exibiram programas diferentes do que foi apresentado em tela, Joice sugeriu a criação da "Lava Jato municipal" e de um Conselho Municipal de Transparência para combater a corrupção, Tatto exaltou seu trabalho como secretário nas gestões petistas, Boulos apresentou seu jingle e o programa de Arthur do Val não foi ao ar.