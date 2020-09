Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador: veja o cenário eleitoral nas quatro capitais

Com o maior número de candidatos à prefeitura da história, a capital gaúcha terá 13 postulantes ao cargo. Em 1996, 12 candidatos disputaram o Paço Municipal. O prefeito Nelson Marchezan Jr. (PSDB) concorre à reeleição em meio a um processo de impeachment, que traz uma nuvem de incerteza jurídica para eventual conquista de um segundo mandato. De forma inédita, Porto Alegre também terá uma chapa exclusivamente feminina. Com quase 1,1 milhão de eleitores aptos para votar que, além do prefeito, também escolherão 36 vereadores para representá-los na Câmara Municipal.

Os candidatos em Porto Alegre

1) Nelson Marchezan Jr. (PSDB) - vice: Gustavo Jardim (PSL).

Coligação: PSDB, PSL, PL.

2) Manuela D’Ávila (PCdoB) - vice: Miguel Rossetto (PT)

3) Juliana Brizola (PDT) - vice: Maria Luiza Loose (PSB)

Coligação: PDT, PSB e Rede.

4) José Fortunati (PTB) - vice: André Cecchini (Patriota) .

Coligação: PTB, Patriota, Podemos e PSC.

5) Sebastião Melo (MDB) - vice: Ricardo Gomes (DEM).

Coligação: MDB, DEM, PRTB, Solidariedade e Cidadania

6) Gustavo Paim (PP) - vice: Carmen Santos (Avante)

7) Fernanda Melchionna (PSOL) - vice: Márcio Chagas (PSOL).

Coligação: PSOL, PCB e a UP (Unidade Popular pelo Socialismo).

8) Valter Nagelstein (PSD) - vice: João Carlos da Luz Diogo, o delegado Diogo (PSD)

9) João Derly (Republicanos) - vice: Fernando Soares (Republicanos).

10) Montserrat Martins (PV) - vice: Alda Miller (PV).

11) Rodrigo Maroni (PROS) - vice: Edelberto Mendonça (PROS)

12) Julio Flores (PSTU) - vice: Vera Rosane (PSTU)

13) Luiz Delvair Martins Barros (PCO) - vice: Delaine Kalikosky de Oliveira (PCO).

A eleição municipal de 2020 para a prefeitura de Curitiba tem um número recorde de mulheres candidatas concorrendo: seis, de um total de 17 candidaturas. Outras cinco mulheres disputarão como vices nas chapas.

Para Entender Calendário Estadão As datas, definições partidárias, candidaturas e a cobertura especial do jornal das campanhas pelo País e nos Estados Unidos

Os candidatos em Curitiba:

1) Camila Lanes (PC do B) - vice: Doutor Zequinha (PC do B)

2) Caroline Arns (Podemos) - vice: Rolf Koerner (Podemos)

3) Christiane Yared (PL) - vice: Jilcy Rink (PL)

Coligação - PL-PROS

4) Diogo Furtado (PCO) - vice: Feris Boibaid (PCO)

5) Eloy Casagrande (Rede) - vice: Michel Urânia (Rede)

6) Fabiano dos Santos (PMB) - vice: Sarai Agibert (PMB)

7) Fernando Francischini (PSL) - vice: a definir

Coligação: PSL, DC, Patriota, Solidariedade

8) Goura Nataraj (PDT) - vice: Ana Lucia Moro

9) João Arruda (MDB) - vice: a definir

10) João Guilherme (Novo) - vice: Geovana Conti (Novo)

11) Letícia Lanz (PSOL) - vice: Giana de Marco (PSOL)

12) Marisa Lobo (Avante) - vice: Romulo Quenehen (Avante)

13) Paulo Opuska (PT) - vice: Pedro Felipe (PT)

14) Rafael Greca (DEM) - vice: Eduardo Pimentel (PSD)

Coligação: DEM, PSD, PP, PTB, PSB, Republicanos, PMN, Cidadania

15) Renato Mocellin (PV) - vice: Soraia Dill Pozo (PV)

16) Samara Garratini (PSTU) - vice: Samuel Matos (PSTU)

17) Zé Boni (PTC) - vice: Valdo Peres (PTC).

A prefeitura de Belo Horizonte nunca foi tão desejada: 16 candidatos foram lançados por seus partidos na corrida pelo governo da capital mineira. O recorde de concorrentes até agora havia sido registrado em 2016, quando 11 postulantes disputaram o comando da cidade. Entre os candidatos, três são mulheres. O prefeito Alexandre Kalil (PSD) tenta a reeleição.

Os candidatos em Belo Horizonte

1) Alexandre Kalil (PSD) - vice: Fuad Noman (PSD)

Coligação - PSD/Rede/MDB/PP/PDT/DC/PV

2) Áurea Carolina (PSOL) - vice:- Leonardo Péricles (UP)

Coligação - PSOL/UP/PCB

3) Nilmário Miranda (PT) - vice: Luana de Souza (PT)

4) Luísa Barreto (PSDB) - vice:- Juvenal Araújo (PSDB)

5) João Vítor Xavier (Cidadania) - vice:- Leonardo Bortoletto (DEM)

Coligação - Cidadania/DEM/PSL/PMN/PTB/PL/PSB

6) Lafayette Andrada (Republicanos) - vice: não definido

7) Wanderson Rocha (PSTU) - vice: Firmínia Rodrigues (PSTU)

8) Igor Timo (Podemos) - vice: não definido

9) Bruno Engler (PRTB) - vice: não definido

10) Marília Garcia Domingues (PCO) - vice: não definido

11) Rodrigo Paiva (Novo) - vice: Patrícia Albergaria (Novo)

12) Marcelo Souza e Silva (Patriota) - vice: não definido

13) Wadson Ribeiro (PC do B) - vice: Katgia Vergílio (PC do B)

14) Wendel Mesquita (Solidariedade) - vice: não definido

15) Cabo Xavier (PMB) - vice: não definido

16) Fabiano Cazeca (PROS) - vice: não definido

Batido o martelo das convenções partidárias, o tabuleiro da disputa para a prefeitura de Salvador está composto por nove candidatos. Quatro são da base do governador Rui Costa (PT) que buscam, cada um deles, o segundo turno contra o candidato do prefeito ACM Neto (DEM), Bruno Reis (DEM), favorito nas pesquisas.

Serão duas mulheres candidatas na cabeça de chapa, mesmo número das eleições de 2016, e outras quatro ocupam a vice. A única chapa 100% feminina é a da major Denice (PT), com Fabiola Mansur (PSB). Quatro candidatos se declaram negras e negros nesta eleição. Salvador têm 79,2% da população negra, segundo dados do IBGE.

Os candidatos em Salvador

1) Bruno Reis (DEM) - vice: Ana Paula Matos (PDT)

Coligação: DEM, PDT, PL, PSDB, Republicanos, MDB, PTB, PSL, DC, PSC, Solidariedade, Cidadania, Patriota, PMN, PV

2) Major Denice (PT) - vice: Fabiola Mansur (PSB)

3) Olívia Santana (PCdoB) - vice: Joca Soares (PP)

4) Pastor Sargento Isidório (Avante) - vice: Eeusa Coronel (PSD)

Coligação: Avante-PSD-PMB

5) João Carlos Bacelar (Pode) - vice: Magno Lavigne (Rede)

Coligação: Pode-Rede-PTC

6) Hilton Coelho (PSOL) - vce: Rosana Almeida (PSOL)

Coligação: PSOL-PCB-UP

7) Cézar Leite (PRTB) - vice: tenente Danilo Maciel (PRTB)

8) Celsinho Cotrim (PROS) - vice: Acelino Popó (PROS)

9) Rodrigo Pereira (PCO)- vice: Marcelo Millet (PCO)