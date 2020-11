Cultura faz hoje último debate entre candidatos em SP antes das eleições; saiba onde acompanhar

A TV Cultura realiza nesta quinta-feira, 12, o último debate com os candidatos a prefeito de São Paulo antes do primeiro turno das eleições 2020, no domingo. Foram convidados, segundo a emissora, todos os candidatos que são filiados a partidos com representação no Congresso. Transmitido ao vivo do Memorial da América Latina a partir das 22h, o debate terá mediação de Leão Serva, diretor de jornalismo da TV Cultura.

Segundo a emissora, participarão do evento Bruno Covas (PSDB), Joice Hasselmann (PSL), Andrea Matarazzo (PSD), Orlando Silva (PCdoB), Márcio França (PSB), Guilherme Boulos (PSOL), Jilmar Tatto (PT), Celso Russomanno (Republicanos), Marina Helou (Rede) e Arthur do Val (Patriota).

O encontro entre os candidatos terá transmissão ao vivo na TV Cultura. O evento também fará parte da programação das Rádios Cultura FM e Cultura Brasil e das redes sociais da emissora (Youtube, Facebook, Twitter e Linkedin). O Estadão realiza a cobertura do debate ao vivo, com análises em tempo real, pelo portal estadao.com.br.

Serão ao todo cinco blocos. No primeiro, os candidatos responderão perguntas feitas pela TV Cultura por meio da jornalista Vera Magalhães. Nos três blocos seguintes, candidato fará pergunta para candidato. O último bloco será dedicado às considerações finais.

Ainda de acordo com a TV Cultura, o evento contará com protocolos de segurança contra a covid-19, como placas de acrílico separando os candidatos e a obrigatoriedade do uso de máscara.

O evento foi anunciado em meio ao cancelamento de outros eventos do tipo antes do primeiro turno por outras emissoras. Nesse cenário, alguns postulantes chegaram a promover “duelos” para levar suas ideias a público.

Nesta terça-feira, 10, o Estadão realizou debate com os seis candidatos melhor colocados na última pesquisa Ibope. Você pode rever aqui ao evento, que contou com a participação de Bruno Covas (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Celso Russomanno (Republicanos), Márcio França (PSB), Jilmar Tatto (PT) e Arthur do Val (Patri).