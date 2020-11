Covas tem 47% das intenções de voto e Boulos, 40%, diz pesquisa

O prefeito e candidato à reeleição Bruno Covas (PSDB) tem 47% das intenções de voto, ante 40% do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, aponta pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 26. O levantamento mostra que há 4% de indecisos e 9% que pretendem votar nulo ou branco. Em relação à pesquisa anterior, Covas oscilou um ponto – estava com 48%. Já Boulos se manteve com 40%.

Se considerados apenas os votos válidos (excluídos brancos, nulos e o porcentual de eleitores indecisos), o placar é de 54% para Covas ante 46% de Boulos.

A pesquisa divulgada nesta quinta foi realizada entre terça-feira, 24 e quarta-feira, 25 e com 1.512 eleitores e a margem de erro de três pontos porcentuais. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo SP-09865/2020.