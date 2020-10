Covas dá início às sabatinas do ‘Estadão’

O Estadão dá início nesta quinta-feira, 15, à série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O prefeito Bruno Covas (PSDB) será o primeiro dos 11 entrevistados, com transmissão ao vivo pelo portal estadao.com.br a partir das 14h30.

Leia Também Covas cita hospital para morador de rua em plano

A ordem de participação dos candidatos, todos filiados a partidos que têm representação no Congresso Nacional, foi definida por sorteio. Realizada de forma virtual devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a sabatina terá ampla cobertura nas plataformas digitais e na versão impressa do Estadão.

Para Entender Calendário Estadão As datas, definições partidárias, candidaturas e a cobertura especial do jornal das campanhas pelo País e nos Estados Unidos

A colunista Vera Magalhães, editora do BR Político, será a mediadora do programa desta quinta, que terá também a participação dos jornalistas da equipe de Política do Estadão Adriana Ferraz e Pedro Venceslau.

Ao longo de uma hora, o candidato também terá de responder a perguntas enviadas por representantes da academia e de entidades da sociedade civil sobre problemas da maior cidade da América Latina, como habitação, transporte e educação.

Na sexta, no mesmo horário, o candidato Guilherme Boulos (PSOL) será o sabatinado.

Calendário

15/10 - Bruno Covas (PSDB)

16/10 - Guilherme Boulos (PSOL)

19/10 - Celso Russomanno

(Republicanos)

20/10 - Arthur do Val (Patriota)

21/10 - Filipe Sabará (Novo)

22/10 - Joice Hasselmann (PSL)

23/10 - Marina Helou (Rede)

29/10 - Márcio França (PSB)

30/10 - Jilmar Tatto (PT)

3/11 - Orlando Silva (PCdoB)

4/11 - Andrea Matarazzo (PSD)